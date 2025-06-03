شكرا لمتابعة خبر عن حكم توكيل الجمعيات الخيرية الموثوقة في إخراج الأضحية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حكم توكيل منصة إحسان أو الجمعية الخيرية الموثوقة في إخراج الأضحية.

وقال المنيع من خلال حديثه ببرنامج فتاوى: “إذا قام الشخص بتوكيل الجمعيات على ذبح أضحيته وتوزيعها على الفقراء، فيجوز ذلك”.

ونوه الشيخ بأنه لا ينبغي أن نتوسع في ذلك بل يجب أن نشاهد الذبح وهذا شيء طيب، وخلال الذبح نقوم بالتكبير ونحمد الله.

وأكد الشيخ علي وجوب حضور الأطفال حولها وتكون فرصة لتعليمهم الأضحية ومشروعيتها وما يتعلق بأحكامها وهذا لا يكون متوافراً في الذبح التابع للجمعيات.