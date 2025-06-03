شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ كارول ناوروتسكي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في بولندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد كارول ناوروتسكي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بولندا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد كارول ناوروتسكي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بولندا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.