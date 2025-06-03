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القيادة تهنئ كارول ناوروتسكي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في بولندا

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القيادة تهنئ كارول ناوروتسكي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في بولندا

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الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد كارول ناوروتسكي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بولندا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد كارول ناوروتسكي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بولندا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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