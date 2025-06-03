اخبار السعوديه

حمد العمري: تخصيص طاولات للنساء فقط في المقاهي يعتبر قلة حياء..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

حمد العمري: تخصيص طاولات للنساء فقط في المقاهي يعتبر قلة حياء..فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن حمد العمري: تخصيص طاولات للنساء فقط في المقاهي يعتبر قلة حياء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه صانع المحتوى حمد العمري انتقادًا لاذعًا لأصحاب بعض المقاهي الذين يخصصون طاولات للنساء فقط.

وقال العمري من خلال فيديو: “حركة تخصيص طاولات للنساء فقط هي قلة حياء! ليس لديك أي أحقية، ولا يوجد أي قانون يسمح لك كصاحب مقهى بتخصيص الطاولات للنساء فقط.”

وتابع صانع المحتوى: “سمّها مقهى للنساء إذا أردت، أنت بذلك تخسر شريحة كبيرة جدًا! وهذه مهزلة وعلى المدى البعيد ستكون الخاسر.”

وطالب صانع المحتوى بتدخل الجهات المختصة لوقف هذه المهزلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا