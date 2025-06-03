شكرا لمتابعة خبر عن حمد العمري: تخصيص طاولات للنساء فقط في المقاهي يعتبر قلة حياء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه صانع المحتوى حمد العمري انتقادًا لاذعًا لأصحاب بعض المقاهي الذين يخصصون طاولات للنساء فقط.

وقال العمري من خلال فيديو: “حركة تخصيص طاولات للنساء فقط هي قلة حياء! ليس لديك أي أحقية، ولا يوجد أي قانون يسمح لك كصاحب مقهى بتخصيص الطاولات للنساء فقط.”

وتابع صانع المحتوى: “سمّها مقهى للنساء إذا أردت، أنت بذلك تخسر شريحة كبيرة جدًا! وهذه مهزلة وعلى المدى البعيد ستكون الخاسر.”

وطالب صانع المحتوى بتدخل الجهات المختصة لوقف هذه المهزلة.