شكرا لمتابعة خبر عن تدخل عاجل ينقذ حاجًا قرغيزيًا من جلطة رئوية حادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة، أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية، في إنقاذ حياة حاج قرغيزي وصل إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة وهو يعاني من جلطة رئوية حادة كادت أن تودي بحياته.

وكانت المدينة الطبية، التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، قد استقبلت الحالة في وضع حرج، ما استدعى استنفارًا طبيًا متكاملًا، جسّد أعلى معايير الاستعداد والاستجابة السريعة خلال موسم الحج.

وبمجرد تقييم الحالة من قِبل الفريق الطبي، تبيّن وجود جلطة رئوية شديدة الخطورة، مما تطلب التدخل الفوري عبر فريق الاستجابة السريعة للجلطات الرئوية، والذي يضم نخبة من المتخصصين في الأمراض الصدرية والعناية المركزة والأشعة التداخلية.

وتمكن الفريق، في وقت قياسي، من نقل الحاج إلى وحدة القسطرة حيث أجريت له عملية دقيقة باستخدام تقنية متقدمة تعتمد على حقن مذيب الجلطات مباشرة عبر القسطرة داخل الشريان الرئوي، وهي طريقة تُستخدم في الحالات الطارئة لتفادي المضاعفات المميتة.

وقد قاد فريق الأشعة التداخلية هذا التدخل بدقة عالية، حيث تكللت العملية بالنجاح، وأسهمت في تحسّن العلامات الحيوية واستقرار الحالة، ويخضع المريض حاليًا للمتابعة في وحدة العناية المركزة تحت مراقبة طبية دقيقة، ضمن منظومة السلامة المعتمدة في المدينة الطبية خلال موسم الحج.

ويؤكد هذا الإنجاز مدى التكامل بين الفرق الطبية، والجاهزية العالية التي تتمتع بها مدينة الملك عبدالله الطبية، بما توفره من تخصصات نادرة وتجهيزات متطورة تعمل على مدار الساعة، لتقديم أفضل مستويات الرعاية التخصصية لضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، في إطار بيئة صحية مرنة واستباقية تضع سلامة الحجاج على رأس أولوياتها.

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