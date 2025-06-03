السعودية | “الشؤون الإسلامية” توزع أكثر من 324 ألف مادة توعوية عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، تقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتضمنت الخدمات المقدمة توزيع الكتب التوعوية والإرشادية بعدة لغات عالمية، إلى جانب بطاقات المكتبة الرقمية التي تمكّن الحجاج من تصفح محتوى علمي شرعي متنوع إلكترونيًا بلغات متعددة عبر الهواتف الذكية، بما يسهم في تعزيز الوعي الشرعي للحجاج من مختلف الجنسيات.

وبلغ إجمالي ما وُزّع حتى الآن 324,884 كتابًا ومطبوعة إرشادية، في إطار جهود الوزارة لتيسير أداء المناسك وتقديم الدعم التوعوي اللازم لضيوف الرحمن.

وعبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لما وجدوه من حفاوة استقبال وتنظيم متميز، مشيدين بالخدمات المقدمة من مكتب أعمال الوزارة في المطار، ومقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على جهودها المتواصلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.

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