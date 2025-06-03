السعودية | الدفاع المدني يدعو ضيوف الرحمن إلى التعرف على مخارج الطوارئ في مقار إقامتهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، ضيوف الرحمن إلى التعرف على مخارج الطوارئ في مقار إقامتهم خلال حج هذا العام 1446هـ، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع الحجاج الالتزام بالإرشادات والتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقم (911) في منطقة مكة المكرمة في الحالات الطارئة.

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