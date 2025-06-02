وصول الدفعة الثانية للحجاج الفلسطينيين من غزة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من فلسطين، البالغ عددهم 500 حاج وحاجة من غزة، ليبلغ عددهم حتى الآن 1000 حاج من الذين صدرت التوجيهات الكريمة باستضافتهم ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لأداء فريضة الحج لعام 1446 هـ، وسط الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة، لتوفير أفضل الخدمات لهم من لحظة وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم في مكة المكرمة.

وقدّم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على اهتمامها، وتمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف البرنامج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات، وداعين الله -عز وجلّ- أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم للإسلام والمسلمين.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 2443 حاجًا وحاجة من 100 دولة من مختلف دول العالم، الذين بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة في مكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ.

اهتمام خادم الحرمين

أكد عددٌ من حجاج دولة فلسطين المستضافين أن الاستضافة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لحجاج فلسطين، لأداء مناسك حج هذا العام 1446 هـ، تنبع من اهتمامه بجميع المسلمين، والإحساس باحتياجاتهم لأداء فريضة الحج على أكمل وجه.

وعبّر الحاج الفلسطيني أيمن صالح عن فرحته الغامرة فور تلقيه خبر استضافته لأداء مناسك الحج هذا العام ضمن البرنامج، مؤكدًا أن هذه المبادرة أعادت له الأمل، وأخرجته من العزلة بعد استشهاد أبنائه، ومعربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يُقدَّم للحجاج الفلسطينيين من خدمات وتسهيلات، ومشيدًا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي يحظى بها الجميع.

تسهيلات وخدمات

من جهته، قال الحاج مازن محمد: «إن من نعم الله عليّ أن أكرمني بالوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين تحت استضافة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله»، مشيدًا بجميع الخدمات والتسهيلات التي قُدّمت لهم، لتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة بكل طمأنينة ويُسر.

في حين أكد الحاج حسين كمال أن التسهيلات والخدمات المقدمة لحجاج فلسطين تُجسِّد حرص واهتمام المملكة، قيادةً وشعبًا، بخدمة ضيوف الرحمن، وتذليل كل العقبات أمامهم من أجل أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة، مقدمًا شكره وامتنانه لقيادة المملكة على هذه المكرمة الغالية على قلوبهم.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفذ خطة تشغيلية شاملة، لخدمة الحجاج الفلسطينيين خلال مدة استضافتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى مغادرتهم بعد إتمام مناسك الحج.