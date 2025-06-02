وقاء عسير يكثف جولاته الرقابية على أسواق النفع العام

نفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة عسير عددا من الجولات الميدانية، شملت أسواق المواشي والمسالخ والحظائر في سوق الأغنام بمدينة أبها، والمحافظات والمراكز في المنطقة، وذلك استعدادا لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من خلو الأسواق من الأمراض الحيوانية والوبائية المشتركة.

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة عسير، المهندس علي سلطان آل عبدالرحمن، أن المركز رفع من مستوى الجاهزية والاستعداد منذ وقت مبكر، بهدف المحافظة على صحة وسلامة والمواطنين والمقيمين، وحماية الثروات النباتية والحيوانية واستدامتها من مخاطر الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.

وأشار إلى أن فرع مركز «وقاء» بمنطقة عسير وضع خطة تشغيلية للفرق الميدانية، التي تقوم بجولات في أسواق المواشي والمسالخ النظامية بالمنطقة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك. كما تجري زيارات مكثفة لحظائر الأغنام الخاصة بمربي الماشية المسجلين في منصة «أنعام»، وذلك لضمان سلامة الأضاحي.