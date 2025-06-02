الدمام تفوز بالاعتماد العالمي للسلامة المرورية كأول مدينة سعودية

في دفعة كبيرة للبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في السعودية ، حصلت أمانة المنطقة الشرقية على أول شهادة رسمية للسلامة على الطرق الحضرية في المملكة من البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP).

وأعلن البرنامج الدولي، اليوم الاثنين، عن هذه الشهادة، التي تشكل علامة فارقة إقليمية في اعتماد معايير السلامة العالمية للطرق الحضرية عالية السرعة، والشرايين الحيوية لحركة البضائع والأشخاص عبر المدن المتنامية في المنطقة.

الدمام تضع معايير جديدة للسلامة

ويأتي هذا الاعتماد في أعقاب تقييم شامل للطرق على مسافة 700 كيلومتر عبر منطقة الدمام الحضرية، والذي أجري كجزء من برنامج تقييم الطرق في المملكة (KSARAP)، وهي مبادرة وطنية تتماشى مع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأظهر التقييم أن 85 % من الشبكة المُقيّمة استوفت معيار السلامة من فئة 3 نجوم أو أعلى لركاب المركبات، ويُعد هذا معيارًا أساسيًا للحد من مخاطر الحوادث وتعزيز الموثوقية التشغيلية في ممرات نقل البضائع والركاب.

ونفّذت المشروع شركة «يورو جروب» للاستشارات الهندسية، وأشرفت عليه أمانة المنطقة الشرقية، ومن المتوقع أن تُسهم هذه التحسينات، بالنسبة لمشغلي الخدمات اللوجستية، في الحد من الاضطراب، وتحسين إمكانية التنبؤ بزمن الرحلات، ودعم مساعي المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا رائدًا.

مخطط لطرق شحن أكثر أمانًا

قال وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشروعات، المهندس مازن بن عادل بخرجي: «تعكس هذه الشهادة التزامنا الإستراتيجي بالسلامة المرورية، ومن خلال الجهود المتكاملة والتعاون الدولي، نحن عازمون على الحد من الوفيات وتحسين سلامة جميع مستخدمي الطرق».

وتُعد مبادرة الدمام أول تطبيق حضري لمنهجية البرنامج الدولي لتقييم الطرق في شرق المملكة، وتوفر نموذجًا عمليًا للمدن الأخرى التي تتطلع إلى دمج السلامة على الطرق في أجندة الخدمات اللوجستية والتنقل الأوسع. تصميم الطرق الأكثر أمانًا لا يحمي الأرواح البشرية فحسب، بل يُخفف أيضًا من التكلفة الاقتصادية للحوادث، بدءًا من تلف البضائع ومطالبات التأمين وصولًا إلى تأخيرات سلسلة التوريد، ويُعزز نجاح المشروع ريادة المملكة في إصلاح سلامة النقل، ويُبرز كيف يُمكن للتحديثات الذكية للبنية التحتية أن تُحقق قيمة اجتماعية وتجارية على حد سواء.

التصميم الذكي

مع توقع أن تحذو المزيد من المدن السعودية حذو الدمام، فإن إنجاز (iRAP) قد يمهد الطريق أمام إنشاء بنية تحتية للطرق أكثر ذكاءً وأمانًا في جميع أنحاء المنطقة.

الدمام أول مدينة سعودية تفوز بالاعتماد العالمي.

- 700 كم تقييم شامل للطرق بالدمام.

- %85 من الشبكة المُقيمة استوفت معيار السلامة.

- نجحت الدمام في تحقيق معيار الحد من مخاطر الحوادث.

- عززت النتيجة الموثوقية التشغيلية في ممرات نقل البضائع والركاب.