ويشرف الفرع على تشغيل ستة مسالخ رئيسة، وأكثر من 200 حظيرة، و106 مستودعات للأعلاف، بالإضافة إلى 227 موقعًا مخصصًا لبيع الأغنام عبر السيارات «الجالبة»، مع التأكيد على التزام البائعين بالوجود في المواقع المؤقتة المخصصة لهم، وتطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة والرفق بالحيوان.
من جهة أخرى، تفقد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس أيمن السيد، خلال جولة ميدانية جاهزية الأسواق والمسالخ، واطلع على سير تنفيذ الخطة التشغيلية للفرع، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، وضمان انسيابية الخدمات المقدمة وفق الأنظمة المعتمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة بالمدينة تستعد للأضحى بـ227 موقعا لبيع الأغنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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