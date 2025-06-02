النائب العام: سنتصدى للجرائم التي تهدد أمن الحج

تفقد النائب العام الشيخ سعود المعجب، مقار النيابة العاملة في الحج لهذا العام في المشاعر المقدسة، ووقف على جميع التجهيزات والاستعدادات، كما دشّن عددًا من مقار النيابة بالمشاعر المقدسة.

وأكد النائب العام على الحماية العدلية للمشاعر المقدسة وقاصدي بيت اللّه الحرام، ومباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر الدينية، وكل ما من شأنه الاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال أو الخداع أو الإيهام، أو صور الغش التجاري أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في المنتجات المقدمة لحجاج بيت اللّه الحرام، وكذا التصدي للجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الحج وطمأنينة حجاج بيت اللّه الحرام، واتخاذ المقتضيات النظامية تجاهها، منوهًا بالتجهيزات التقنية المتقدمة المعمول بها والطاقات البشرية المؤهلة، استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الرامية لتوفير أعلى معايير الجودة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن لتيسير سبل أدائهم لمناسكهم بيسر وأمان.