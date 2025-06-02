بمشاركة 60 جهة.. التدريب التقني تنظّم ورشة تعريفية عن برنامج التلمذة

نظّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الأربعاء الماضي، ورشة عمل عن "برنامج التلمذة"، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض، ضمن جهودها للتعريف بالبرنامج الوطني للتلمذة، وتسويقه للشراكة مع القطاع الخاص، وهو أحد المبادرات المنبثقة عن برنامج تنمية القدرات البشرية.

وشهدت الورشة حضور ممثلي أكثر من 60 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المختصين في مجالات تطوير رأس المال البشري والتوظيف والتدريب.وجهات التوظيف المهتمة لتفعيل النموذج واستثمار خصائص الدعم للبرنامج.

وافتُتحت الورشة بكلمة ألقاها الدكتور خالد العثمان، مالك مبادرة برنامج التلمذة، استعرض فيها أهداف البرنامج وتوجهاته الاستراتيجية، ودوره في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة من خلال نموذج تدريبي مدعوم ومزدوج يجمع بين التطبيق العملي بنسبة 80%، والتعليم النظري بنسبة 20%.

كما قدّم المهندس سامي الوهدان، مدير إدارة تطوير الشراكات الاستراتيجية، عرضًا عن نماذج معاهد الشراكات الاستراتيجية حيث تناول العرض آليات التعاون مع جهات العمل، وأهمية مواءمة احتياجات القطاعات المختلفة مع مخرجات البرنامج، إضافةً إلى الحوافز والتسهيلات المقدّمة للجهات المشاركة.

وقدّم المتحدث الدولي Mo Isap جلسة بعنوان "التلمذة في التقنيات الحديثة والمهن المؤثرة"، تطرّق خلالها إلى أبرز التجارب والممارسات العالمية في مجال التدريب المهني، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز تنمية القدرات البشرية بالمملكة.

واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة شارك فيها جميع المتحدثين، تم خلالها استعراض عدد من المحاور، من أبرزها التحديات التشغيلية، وسبل تحسين تنفيذ البرنامج، وخطط وإعلانات الإطلاق التجريبي المقرّر في الربع الثالث من عام 2025م.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها المؤسسة، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ برنامج التلمذة كأداة وطنية فعالة لتمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات النوعية والمنافسة في مختلف القطاعات.