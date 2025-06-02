السياحة تعزز جاهزية مكة بـ3500 زيارة توعوية ورقابية

ونفّذت الفرق الرقابية للوزارة بمدينة مكة المكرمة ما يقارب 3,500 زيارة رقابية وتوعوية منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الـ 5 ذي الحجة 1446 هـ، وقفت خلالها على مدى التزام مرافق الضيافة بالأنظمة والمعايير المعتمدة، ومستوى النظافة في المنشأة، والتزامها بتطبيق إرشادات السلامة والإرشادات الصحية المعتمدة، ومدى تُقيّد مرافق الضيافة بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها.
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