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بدء التقديم على البكالوريوس في تخصصات الصناعات البحرية

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بدء التقديم على البكالوريوس في تخصصات الصناعات البحرية

أعلنت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف لدراسة البكالوريوس في تخصصات قطاع الصناعات البحرية، ضمن "مسار واعد"، أحد المسارات الإستراتيجية للبرنامج، والمنبثق عن برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويهدف هذا التعاون إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في عددٍ من المجالات البحرية الحيوية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم نمو القطاع البحري في المملكة، وذلك من خلال توفير فرص دراسية نوعية في أرقى الجامعات العالمية في تخصصات تشمل: الهندسة البحرية، و العلوم البيئية، وهندسة الاتصالات، وهندسة الآلات الدقيقة وأنظمة التحكم، وإدارة الأعمال البحرية وغيرها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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