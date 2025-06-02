بدء التقديم على البكالوريوس في تخصصات الصناعات البحرية

ويهدف هذا التعاون إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في عددٍ من المجالات البحرية الحيوية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم نمو القطاع البحري في المملكة، وذلك من خلال توفير فرص دراسية نوعية في أرقى الجامعات العالمية في تخصصات تشمل: الهندسة البحرية، و العلوم البيئية، وهندسة الاتصالات، وهندسة الآلات الدقيقة وأنظمة التحكم، وإدارة الأعمال البحرية وغيرها.
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