هيئة الاتصالات: بنية متكاملة لاستيعاب التقنيات بكافة المشاعر

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات والتقنية سعد الشنبري لـ" دوت الخليج " خلال أن البنية التحتية بكافة مواقع الحج قادرة على استيعاب كافة التقنيات التي ممكن استخدامها من قبل كافة الجهات التي تقوم بخدماتها في حج هذا العام.

وأفاد متحدث منظومة الاتصالات والتقنية في الحج سعد الشنبري، أن نسبة تغطية الجيل الرابع والخامس في مكة المكرمة والمدينة المنورة تجاوزت 99%، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في سرعة الإنترنت.

وحول الاستعدادات التكنولوجية، أشار إلى زيادة تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة بنسبة 82% مقارنة بالعام الماضي. ووضع أكثر من 10 آلاف نقطة وصول لخدمة الانترنت الواي فاي بالمشاعر المقدسة.

كما أكد أنه بالتعاون مع شركة أرامكو الرقمية، نُفِّذت تجربة إدارة الحشود باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال كاميرات المراقبة

إلى ذلك، أعلنت منظومة النقل والخدمات اللوجستية عن نجاح خططها التشغيلية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1446هـ، مع قرب اكتمال مرحلة القدوم، وذلك بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي للمنظومة صالح الزويد خلال إحاطة إعلامية اليوم الإثنين.

وخلال الإحاطة الإعلامية، قال الزويد: "استقبلنا حتى اليوم أكثر من 3 آلاف رحلة للحجاج عبر 62 ناقلاً جوياً". وأضاف أنه تم رفع عدد رحلات قطار الحرمين إلى 75% بين محطة مطار الملك عبد العزيز ومحطة مكة المكرمة.

وأشار الزويد أنه من المتوقع تشغيل أكثر من 2000 رحلة في قطار المشاعر هذا العام لنقل أكثر من مليوني راكب خلال 7 أيام.