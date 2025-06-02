شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح الفرق بين الاشتراك والتشريك في الأضحية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، الفرق بين “الاشتراك” و”التشريك” في الأضحية.

وقال المنيع خلال حديثه مع برنامج فتاوي المذاع على قناة السعودية:” الاشتراك في الأضحية مثلاً أنا وأنت نتفق على أضحية تدفع أنت صفها وأنا نصفها “، لافتًا أن هذا لا يجوز لأن الأضحية لابد أن تكون كاملة ومن المضحي نفسه.

وأضاف:” أما أن أضحي وأقول هذا لي ولأولادي ولجميع أفراد أسرتي هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يتولاها واحدًا منهم .”