اخبار السعوديه

المنيع يوضح الفرق بين الاشتراك والتشريك في الأضحية.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

المنيع يوضح الفرق بين الاشتراك والتشريك في الأضحية.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح الفرق بين الاشتراك والتشريك في الأضحية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، الفرق بين “الاشتراك” و”التشريك” في الأضحية.

وقال المنيع خلال حديثه مع برنامج فتاوي المذاع على قناة :” الاشتراك في الأضحية مثلاً أنا وأنت نتفق على أضحية تدفع أنت صفها وأنا نصفها “، لافتًا أن هذا لا يجوز لأن الأضحية لابد أن تكون كاملة ومن المضحي نفسه.

وأضاف:” أما أن أضحي وأقول هذا لي ولأولادي ولجميع أفراد أسرتي هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يتولاها واحدًا منهم .”

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا