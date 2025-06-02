شكرا لمتابعة خبر عن خالد آل طالع: أسعى لأكون صوت وزارة الصحة في خدمة الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب المهندس خالد آل طالع عن فخره وامتنانه لتكليفه متحدثًا رسميًا باسم وزارة الصحة، مؤكدًا التزامه الكامل بأداء هذه المهمة الوطنية بما يعكس تطلعات الوزارة ويخدم المصلحة العامة.

وقال آل طالع في أول تعليق له عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “دامت أوقاتكم بصحة، تشرفت بتكليفي متحدثًا رسميًا لوزارة الصحة، وأسأل الله العون والسداد في حمل هذه المسؤولية الوطنية، لأكون صوتًا للوزارة في خدمة الوطن”.

كما وجه شكره للدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي السابق، مشيدًا بما قدّمه من إخلاص وجهود متميزة خلال فترة عمله، ومؤكدًا عزمه على مواصلة هذا النهج بما يدعم أهداف الوزارة ويُعزز رسالتها.