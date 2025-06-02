شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سعود بن معتصم يحتفل بزواجه في أجواء ملكية مميزة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة الرياض حفل زواج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن معتصم بن سعود بن عبدالعزيز، على كريمة صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وسط أجواء مميزة جمعت نخبة من أصحاب السمو والمعالي.

وحظي الحفل بحضور لافت لعدد من أصحاب السمو الملكي، من أبرزهم الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، ونجلاه الأمير سلطان والأمير عبد الله، إضافة إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سطام بن سعود ونجله الأمير سلطان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفل وثقت لحظات من الأجواء الاحتفالية، وسط تهاني ومباركات واسعة لسمو الأمير سعود من الحضور.