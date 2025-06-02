8 أشهر للاستفادة من 7 خدمات مرتبطة بالابتعاث

حددت وزارة التعليم، الوقت المستغرق لتنفيذ 7 خدمات مرتبطة بالابتعاث، وهي على النحو التالي: 3 أشهر للتقديم للدراسة، وشهر واحد لإصدار القرارات بعد الانتهاء من جميع الإجراءات، وشهر واحد لتمديد الدراسة، وشهر واحد لتأجيل الدراسة، وشهر واحد لتغيير الجامعة، و3 أسابيع لتغيير التخصص، و30 يومًا بعد انتهاء البعثة لإنهاء الابتعاث.

وحدد الدليل الإرشادي الحديث الصادر عن الوزارة، نحو 13 شرطا لخدمات الابتعاث أبرزها ألا يقل التقدير الجامعي في البكالوريوس عن جيد، وتقدير الأداء الوظيفي لآخر سنة عن جيد جدًا، وأن يكون المتقدم أمضى سنة في الخدمة الحكومية، وكذلك الحصول على قبول في الجامعات والمعاهد الموصى بها لدى الوزارة، وقبول لبرنامج اللغة متوافق مع بدء البرنامج الأكاديمي.

واشترطت الوزارة أن يكون التأجيل قبل بدء الدراسة لأسباب خارجة عن إرادة المبتعث، وحصول المرشح على قبول تأجيل جديد من الجامعة أو معهد اللغة، وأن يكون التأجيل بعد بدء الدراسة، أيضا لأسباب خارجة عن إرادة المبتعث، وأن التأجيل لفصل دراسي واحد كحد أقصى خلال فترة الدراسة.

ضوابط الابتعاث

01- الحد الأعلى للمرشح 45 عامًا.

02- لا يقل التقدير الجامعي في البكالوريوس عن جيد.

03- لا يقل تقدير الأداء الوظيفي لآخر سنة عن جيد جدًا.

04- أمضى سنة في الخدمة الحكومية.

05- الحصول على قبول في الجامعات والمعاهد الموصى بها لدى الوزارة.

06- الحصول على قبول لبرنامج اللغة متوافق مع بدء البرنامج الأكاديمي.

07- الحصول على شهادة معتمدة في اختبار اللغة الإنجليزية لم تمض عليها سنتان بدرجة لا تقل عن 5 في اختبار IELTS أو ما يعادلها في اختبار التوفل.

08- التخصص متوافق مع خطط التدريب والتطوير والحاجة لدى الوزارة.

09- ألا يكون المرشح، قد أنهى بعثة سابقة له من قبل الوزارة، بنتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي أو الإخلال بواجباته كمبتعث للدراسة.

10- ألا يكون المرشح محالًا للتحقيق أو مكفوف اليد أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية خلال العامين السابقين.

11- يمنح المرشح 6 أشهر لدراسة اللغة الإنجليزية.

12- يمنح المرشح سنة لدراسة اللغات الأخرى غير الإنجليزية.

13- للوزارة إضافة، أي شروط أخرى للقبول تتوافق مع احتياجاتها ومستهدفاتها.

تمديد الابتعاث «مرحلة اللغة»:

01- ألا تزيد مدة التمديد أكثر من 6 أشهر.

02- ألا يكون أمضى على دراسة اللغة سنة دون الحصول على الدرجة المطلوبة لبدء الدراسة الجامعية.

03- أن يحصل على درجة في اختبار اللغة الإنجليزية لا تقل عن آخر اختبار له.

04- خطاب من الجامعة يوضح الحاجة للاستمرار في دراسة اللغة.

05- ألا يترتب على التمديد تجاوز الميزانية المحددة والمعتمدة من الوزارة.

تمديد الابتعاث «المرحلة الأكاديمية»:

01- ألا يقل التقدير عن جيد جدًا وفقًا لآخر تقرير دراسي.

02- أن يكون التمديد لغرض استكمال متطلبات التخرج والحصول على الدرجة العلمية بتأييد وموافقة المشرف الدراسي في الملحقية.

03- أن يكون التمديد بسبب ظروف خارجة عن إرادة المبتعث أو لأسباب تتعلق بالجهة التعليمية.

04- ألا يكون التمديد ناتجًا عن التعثر في أكثر من مادة دراسية.

05- ألا تزيد مدة التمديد عن نصف المدة المحددة في قرار الابتعاث الأساسي.