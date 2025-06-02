شكرا لمتابعة خبر عن الجنايات تؤجل محاكمة سلمان الخالدي بعد انتداب محامٍ للدفاع عنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واجهت محكمة الجنايات المتهم سلمان الخالدي بالتهم الموجهة إليه في قضيتي الإساءة إلى المملكة والإساءة للذات الأميرية عبر منصة إكس، إلا أن الخالدي نفى التهم الموجهة إليه.

وعند سؤاله عما إذا كان يريد توكيل محام من قبل المحكمة، أجاب: «ليس لدي محام ولا أريد محاميا وأرفض توكيل محام».

وأكدت المحكمة: «يجب أن يكون لديك محام»، وقررت انتداب محام من الحضور للدفاع عن المتهم والاطلاع على ملفي القضية وحددت جلسة 16 يونيو للدفاع من قبل المحامي المنتدب.

يذكر أن الخالدي كان يقيم في العراق وينشر مقاطع فيديو ومنشورات يهاجم فيها الأنظمة الحاكمة في السعودية والكويت.