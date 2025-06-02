شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لا حالات وبائية بين الحجاج وتشغيل 91 مركزًا صحيًا في المشاعر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور أمجد الفالح، المشرف على أعمال الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، أن الوضع الصحي بين الحجاج مستقر، ولم يتم حتى الآن رصد أي حالات لأوبئة أو أمراض معدية، مشيرًا إلى أن الوزارة كثفت استعداداتها عبر تشغيل 91 مركزًا صحيًا موزعًا في مختلف مناطق المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة صحية شاملة وضعتها الوزارة لضمان توفير الرعاية الطبية الفورية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

ووفقًا للفالح، فقد استفاد أكثر من 93 ألف حاج من الخدمات الصحية المقدمة منذ غرة شهر ذي القعدة وحتى الثامن من شهر ذي الحجة 1445هـ.

وتنوعت تلك الخدمات بين عيادات عامة وتخصصية، وصيدليات، ووحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى خدمات غسيل الكلى، والعمليات الجراحية الدقيقة مثل القلب المفتوح والقساطر القلبية.

كما تم تقديم الرعاية اللازمة للحجاج الذين تطلبت حالاتهم الدخول إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الصحة بتأمين بيئة صحية آمنة للحجاج، عبر كوادر طبية وإدارية مؤهلة ومنشآت متكاملة في مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمشاعر، لضمان أداء المناسك بكل يسر وسلامة.

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