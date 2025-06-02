بطاقة نسك.. حج في قلب منظومة ذكية

تهدف بطاقة نسك إلى تحسين العمليات التشغيلية وجودة الخدمات، وتضم البطاقة المعلومات الأساسية للحاج وشركة تقديم الخدمة والعديد من المعلومات التي تحسن رحلة الحاج، وتسهم في تحسين الرحلة الإيمانية من خلال العديد من الخدمات.

الفرز البصري

تعمل خلف بطاقة نسك بنية تحتية متكاملة والعديد من المنصات الرقمية للمراقبة والتأكد من سلامة وصول البطاقة للحجاج، وتتكامل بطاقة نسك مع قواعد بيانات ذات العلاقة للحصول على بيانات الحجاج وتحديثها بشكل لحظي، وتحتوي بطاقة نسك على العديد من السمات الأمنية لضمان موثوقيتها وتنقسم هذه السمات إلى سمات أمنية ظاهرة تسهم في الفرز البصري والتعرف على البطاقة ميدانيا، كما تحتوي على سمات أمنية مخفية للجهات المختصة عند الحاجة إليها، وكذلك سمات تقنية منها شريحة nfc QR code والباركود.

إنتاج البطاقة

يمر إنتاج البطاقة بـ5 مراحل تبدأ بوصول البيانات والتأكد من صحتها ومن ثم طباعتها وبرمجتها وتشفيرها بأعلى السمات الأمنية وبعد ذلك تغليفها وتوصيلها لمراكز التوزيع في المدينة المنورة ومكة المكرمة ومن ثم يتم تسليمها لشركات خدمات الحجاج.

وما يميز بطاقة نسك أنها تحتوي في الخلف على شهادة إتمام الحج في نهاية الرحلة، وتبقى كذكرى للحاج لقيامه برحلة الحج، والبطاقة إلزامية، ويجب حملها طوال فترة الحج في كل التنقلات، منذ الوصول حتى المغادرة وتستخدم لقراءة عنوان سكن الحاج عند الضياع والوصول إلى نقطة تجمع مجموعة الحاج عند الازدحام.

أهمية البطاقة

هي الوثيقة الرسمية المعتمدة في المملكة لإثبات هوية الحاج ودخوله النظامي لأداء مناسك الحج، وتسهم في تيسير رحلة الحج عبر توفير العديد من المعلومات المهمة والخدمات، مثل معلومات الحاج الشخصية، السجل الطبي للحاج -إن وجد-، إرشاد الحجاج التائهين من خلال توفير عنوان السكن للحاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، توفر معلومات الشركة المقدمة للخدمة التي يتبع لها الحاج، تنظيم الصعود للحافلات، وتقديم خدمات إثرائية للحجاج.

أبرز الخدمات والمميزات

- خدمات إيمانية كالمصحف ومواقيت الصلاة

- إصدار تصريح العمرة

- حجز زيارة الروضة الشريفة

- حجز الفنادق ورحلات الطيران

- حجز الجولات السياحية في مكة والمدينة

- محتوى إثرائي في خدمة زاد

- تقديم الخدمات ورفع الشكاوى