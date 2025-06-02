3360 طنا من مياه زمزم بالمسجد النبوي

كثّفت الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين خدماتها لمواكبة زيادة أعداد المصلين في المسجد النبوي خلال موسم الحج هذا العام، ويشمل ذلك توفير الكميات الكافية من حافظات وعبوات مياه زمزم داخل المسجد، وسطحه، ونقاط شرب المياه المبردة في الساحات على مدار الساعة.

وأظهرت إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي، حول مجمل الخدمات التي تم تهيئتها للعناية بالمصلين، تضمنت توزيع 218.336 عبوة ماء زمزم لسقيا المصلين والقاصدين في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي خلال الفترة من 15 ذي القعدة الماضي وحتى الأول من شهر ذي الحجة الجاري، فيما بلغت كمية مياه زمزم التي تم استهلاكها ضمن برنامج وخدمات السقيا 3360 طنًا، استُخدمت خلالها 14.045.000 كاسة ماء بلاستيكية، كما قُدمت للصائمين في المسجد النبوي 301.802 وجبة إفطار صائم، تم توزيعها في الأماكن المخصّصة للإفطار داخل المسجد النبوي.

وشملت خدمات العناية بالمسجد النبوي وقاصديه، استنفاد 7 كلجم من أجود أنواع البخور، لتبخير أرجاء المسجد النبوي والروضة الشريفة قبل الصلوات، وعند الأبواب، وعبر الممرات، إضافة إلى استخدام 52.625 لترًا من المطهّرات والمعقّمات في أعمال تنظيف وتعقيم وتطهير المسجد ومرافقه، ضمن برنامج يجري تنفيذه على مدار الساعة، لتهيئة بيئة صحية وآمنة لجموع الحجاج والمصلين في المسجد النبوي.