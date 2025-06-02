شكرا لمتابعة خبر عن زوجان كفيفان يعبران عن سعادتهما بعد الوصول إلى مكة لأداء فريضة الحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر زوجان كفيفان من الأردن عن سعادتهما البالغة بعد وصولهما إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مؤكدَين أن اللحظة كانت مفعمة بالرهبة والمهابة.

‎وقال الزوج : “كنت متشوقًا جدًا قبل أن أصل إلى الكعبة، وعندما وصلت شعرت بالهيبة الربانية وشعور لا أستطيع وصفه، لأنه يُعيد إلى الذهن كل شيء خلقه الله من ولادة ووفاة، وسيدنا إبراهيم حين أمر برفع قواعد البيت. الحمد لله، كل شيء كان ميسرًا لنا”.

‎فيما أكدت الزوجة أنها شعرت بفرحة عميقة قائلة: “حسيت بفرحة شديدة، بأن الله كتبها لي”.