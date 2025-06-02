اخبار السعوديه

زوجان كفيفان يعبران عن سعادتهما بعد الوصول إلى مكة لأداء فريضة الحج.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

زوجان كفيفان يعبران عن سعادتهما بعد الوصول إلى مكة لأداء فريضة الحج.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن زوجان كفيفان يعبران عن سعادتهما بعد الوصول إلى مكة لأداء فريضة الحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر زوجان كفيفان من الأردن عن سعادتهما البالغة بعد وصولهما إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مؤكدَين أن اللحظة كانت مفعمة بالرهبة والمهابة.

‎وقال الزوج : “كنت متشوقًا جدًا قبل أن أصل إلى الكعبة، وعندما وصلت شعرت بالهيبة الربانية وشعور لا أستطيع وصفه، لأنه يُعيد إلى الذهن كل شيء خلقه الله من ولادة ووفاة، وسيدنا إبراهيم حين أمر برفع قواعد البيت. الحمد لله، كل شيء كان ميسرًا لنا”.

‎فيما أكدت الزوجة أنها شعرت بفرحة عميقة قائلة: “حسيت بفرحة شديدة، بأن الله كتبها لي”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا