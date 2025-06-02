شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب صلاة ⁧عيد الأضحى⁩ في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، أن الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي سيتولى إمامة وخطبة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1446هـ في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويعتبر الشيخ المعيقلي من أبرز أئمة الحرم المكي، حيث يحظى بصوت مميز وحضور واسع بين المسلمين حول العالم، وقد أمّ المصلين في العديد من المواسم، ومنها صلوات التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى خطب الجمعة والمناسبات الدينية.