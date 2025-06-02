شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون بالكويت.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 164، والذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.

وانطلقت أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 164، إذ من المقرر أن يبحث الاجتماع قضايا المنطقة وتطوراتها الراهنة، فضلاً عن البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية كافة بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية واتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ45 بمدينة الكويت في ديسمبر الماضي.