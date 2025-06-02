شكرا لمتابعة خبر عن مجد الأقصم تتحدى مخاوفها وتشق طريقها في عالم الطيران.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت رحلة الطالبة مجد الأقصم إلى تعلم الطيران بحالة خوف شديد، نشأت نتيجة مواقف وتجارب سابقة تركت أثرها في نفسها، لكن هذا الخوف لم يتحول إلى حاجز، بل أصبح دافعًا لتحدي الذات وتجاوز المخاوف.

وبينما كانت تُكمل دراستها في المملكة المتحدة، قررت أن تخوض تجربة غير متوقعة؛ فالتحقت بأكاديمية طيران هناك، لتبدأ معها رحلة جديدة كان عنوانها الشغف والإصرار.

ومن أول لحظة أمسكت فيها بمقود الطائرة، شعرت مجد بأن هذا هو طريقها الحقيقي، وبدأت في الحصول على الرخص اللازمة لتصبح طيارة محترفة.

وتحلم مجد الأقصم بأن تكون جزءًا من رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في تطوير قطاع الطيران، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للطيران السعودي بطاقات شابة وطموحة.

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