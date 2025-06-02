بدء مغادرة الحجيج من المدينة إلى مكة

استنفرت كل الجهات لمغادرة الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بعد تسخير جميع الإمكانات والجهود في ميقات أهل المدينة المنورة «ذو الحليفة». وعملت الجهات المعنية بكل جهودها على نقل الحجاج من السكن مرورا بالميقات، والانتقال عبر طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة الذي يشهد استنفارا من جميع الجهات والقطاعات المبادرة لخدمة وسلامة تنقلات الحجاج.

وبادرت الجهات والقطاعات بنقل الحجاج وتوزيع المياه عليهم في ميقات المدينة، تسخيرا وتخفيفا عنهم تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. كما توافرت الخدمات الطبية والإسعافية والإرشادية، بالإضافة إلى وجود مراكز للاستفسارات والأسئلة حول الحج وأركانه. كما سخرت هيئة تطوير المدينة جميع إمكاناتها لاستقبال الحجاج والمصلين.