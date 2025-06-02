بدء مغادرة الحجيج من المدينة إلى مكة

وبادرت الجهات والقطاعات بنقل الحجاج وتوزيع المياه عليهم في ميقات المدينة، تسخيرا وتخفيفا عنهم تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. كما توافرت الخدمات الطبية والإسعافية والإرشادية، بالإضافة إلى وجود مراكز للاستفسارات والأسئلة حول الحج وأركانه. كما سخرت هيئة تطوير المدينة جميع إمكاناتها لاستقبال الحجاج والمصلين.
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