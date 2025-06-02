شكرا لمتابعة خبر عن جمعية إكرام في مكة المكرمة تحول فائض الطعام إلى وجبات كريمة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خلال موسم الحج، حيث تُهدر كميات كبيرة من الطعام، تعمل جمعية إكرام في مكة المكرمة على تحويل هذا الفائض إلى وجبات كريمة تُوزع على الحجاج والمحتاجين، في خطوة تساهم في تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة الغذائية.

وقد نجحت الجمعية حتى الآن في توفير وجبات غذائية بقيمة تجاوزت 40 مليون ريال، وُزعت على الحجاج والمحتاجين، مما يسهم في الحد من الهدر وتعزيز الاستدامة الغذائية .

وتتنوع مشاريع الجمعية لتشمل سقيا الماء، وإعادة تدوير فائض الطعام بالإضافة إلى برامج الإطعام الخيري وإفطار الصائم في المسجد النبوي والحرم المكي.