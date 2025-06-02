شكرا لمتابعة خبر عن مشهد جوي ساحر لمشعر منى ليلاً.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مشهد جوي ليلي ساحر مشعر منى تزينه الأضواء استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأبرز المشهد جمال المكان وسكينة الأجواء قبيل قدوم الحجاج، حيث تتناغم المشاهد الروحانية مع مظاهر التنظيم الدقيقة.

واكتملت الاستعدادات الشاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج حيث تتأهب مختلف القطاعات لتوفير تجربة روحانية آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة وحرصها على توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وَفْق أعلى معايير التنظيم والجودة.