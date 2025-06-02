شكرا لمتابعة خبر عن النائب العام يتفقد مقار النيابة العامة في الحج ويدشّن عددًا من المقار بالمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، مقار النيابة العامة في الحج لهذا العام في المشاعر المقدسة، ووقف على جميع التجهيزات والاستعدادات، كما دشّن معاليه عددًا من مقار النيابة بالمشاعر المقدسة.

وأكد معاليه الحماية العدلية للمشاعر المقدسة وقاصدي بيت اللّٰه الحرام، ومباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر الدينية، وكل ما من شأنه الاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال أو الخداع أو الإيهام، أو صور الغش التجاري أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة في المنتجات المقدمة لحجاج بيت اللّٰه الحرام، وكذا التصدي للجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الحج وطمأنينة حجاج بيت اللّٰه الحرام، واتخاذ المقتضيات النظامية تجاهها.

ونوه بالتجهيزات التقنية المتقدمة المعمول بها والطاقات البشرية المؤهلة، استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما اللّٰه- الرامية لتوفير أعلى معايير الجودة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن لتيسير سبل أدائهم لمناسكهم بيسر وأمان.