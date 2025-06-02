شكرا لمتابعة خبر عن اللواء الدعيج يتفقد مراكز كلية الملك فهد الأمنية في المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفقد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، مراكز الكلية في المشاعر المقدسة المشاركة ضمن منظومة القطاعات الأمنية في مهمة الحج هذا العام 1446هـ؛ لتنفيذ الخطة المرورية وإدارة الحشود وتنظيمها في مشعر منى.

وأكد اللواء الدعيج، جاهزية منسوبي كلية الملك فهد الأمنية لأداء مهامهم الموكلة لهم في خدمة ضيوف الرحمن والمحافظة على أمنهم وسلامتهم على أكمل وجه.