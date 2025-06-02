شكرا لمتابعة خبر عن فتاة من الجوف تقطع 200 كيلومتر يوميًا لخدمة الحجاج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختارت فتاة سعودية من منطقة الجوف أن تقطع 200 كيلومتر يوميًا بصحبة ابنتها لتكون في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مقدمة نموذجًا ملهمًا للمرأة السعودية في الإنسانية والخير.

وقالت الفتاة : “أنا ربة منزل، وهذا العام تطوعت أنا وابنتي في مدينة الحجاج والمعتمرين. أقوم بالمشي مسافة 100 كيلومتر ذهابًا و100 كيلومتر أخرى للعودة، وذلك للتطوع في سبيل الله وطلب الأجر من الله”.

وأوضحت الفتاة أنها توجه الحجاج وترشدهم لأماكنهم وتقوم بتوزيع المياه والطعام والبطاطين وتحديد أماكن دورات المياه.

وأكدت الفتاة على شعورها بالسعادة وهي تخدم حجاج بيت الله، ونوهت بأن الدعاء منهم يكفيها.