شكرا لمتابعة خبر عن تشغيل خدمة قسطرة القلب المتنقلة لأول مرة في الشرق الأوسط لخدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ تجمع مكة المكرمة الصحي، ممثلاً بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، تشغيل خدمة قسطرة القلب المتنقلة في مستشفى شرق عرفات ، ويأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الطبية وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وأكد الطبيب مؤيد الرفاعي، المدير التنفيذي لمستشفى شرق عرفات، أن هذه الخدمة تُركب لأول مرة في الشرق الأوسط لاستخدام أفضل التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله، وبإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين ومشاركة كفاءات مميزة من فرق التخدير والتمريض.

وقد جرى نقل الجهاز وتجهيزه ليعمل بكامل طاقته ووفق أعلى معايير السلامة وجودة الأداء. وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن تشغيل جهاز القسطرة في موقع ميداني يُعد خطوة متقدمة تسهم في تمكين الفرق الطبية من التعامل مع الحالات القلبية الطارئة بشكل فوري، مما يُقلل من زمن الاستجابة، ويُحسّن فرص الإنقاذ، ويُعزز سلامة الحجاج في ذروة أداء المناسك.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص المدينة الطبية على تقديم خدمات تخصصية دقيقة في قلب المشاعر، وتوفير رعاية متقدمة تواكب متطلبات الحج، وذلك ضمن منظومة صحية متكاملة تُسخّر كافة الإمكانات التقنية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

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