شكرا لمتابعة خبر عن دعاء مؤثر لحاجة جزائرية يثير التفاعل مع متطوع في الحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني مؤثر داخل أروقة الحرم المكي، حاول أحد المتطوعين الشباب تقديم يد العون لحاجة جزائرية توقفت عن المشي بسبب كبر سنها، ليثير بموقفه تفاعلاً واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الحاجة الجزائرية عن تجربتها مع أحد المتطوعين الذين ساعدوها في التنقل داخل الحرم المكي، خاصة بعد أن توقفت عن المشي بسبب تقدمها في السن، موضحة : “كان يعاوني في المشي، وربي سبحانه وتعالى جمعني بهذا المتطوع الطيب، ودعيت له كأنه ولدي”.

ومن جانبه، قال المتطوع يزن عامر: “التطوع بالنسبة لي هو عمل لله، وأنا هنا لأساعد الحجاج الذين لا يستطيعون المشي لمسافات طويلة، حاولت أساعد الحاجة الجزائرية وأقرب لها المسافة، وعندما عرضت عليها أخذ أجر رفضت”.