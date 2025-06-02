شكرا لمتابعة خبر عن العدل : 18 دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جهّزت وزارة العدل 18 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود الحرم المكي ومشعري منى وعرفة، إلى جانب توفير خمس كتابات عدل متنقلة لتلبية الاحتياجات التوثيقية لضيوف الرحمن.

وأكدت الوزارة جاهزية الدوائر القضائية وكتابات العدل المتنقلة، وتزويدها بالكوادر المؤهلة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على الحجاج، ويُمكّنهم من إنجاز قضاياهم وعملياتهم التوثيقية بكفاءة وسرعة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتقديم خدمات قضائية وتوثيقية متكاملة، تُلبي احتياجات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث يُمكن أيضًا الاستفادة من 160 خدمة إلكترونية عبر منصة وتطبيق “ناجز”، والمتوفر على متاجر الأجهزة الذكية.

يُذكر أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج، إضافة إلى منسوبي القطاعات الأمنية والصحية وغيرهم من المتواجدين ضمن نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة.