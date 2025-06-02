شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة : تقنية الدرون اختصرت وقت نقل الأدوية إلى 6 دقائق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الصحة فهد الجلاجل عن بدء استخدام الطائرات دون طيار “الدرون” في المشاعر المقدسة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح الجلاجل، خلال مشاركته في “ندوة الحج الكبرى” المنعقدة بمكة المكرمة، أن هذه التقنية تمكن الوزارة من الاستجابة السريعة للحالات الحرجة، وتسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية في موسم الحج.

كما أشار إلى أن تقنية “الدرون” قلصت زمن نقل الأدوية من ساعة ونصف إلى 6 دقائق فقط، مما رفع كفاءة الاستجابة الطبية في المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات الدورة الـ49 من الندوة، التي شهدت أيضًا انطلاق ملتقى “تاريخ الحج والحرمين الشريفين”، برعاية المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن سلمان، وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم.