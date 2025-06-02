17 ألف بلاغ لمخالفات البنية التحتية

نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر مايو 2025، أكثر من 16 ألف جولة رقابية على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، فيما رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة، واستقبل أكثر من 17 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة لضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.

وشملت المخالفات المرصودة عدم نظافة مواقع الأعمال أثناء العمل وبعد انتهائه، وعدم وضع الإضاءة التحذيرية على الحواجز لكامل التحويلة المرورية، إضافةً إلى عدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية أو عدم تمديد مدتها، وعدم الالتزام باشتراطات أماكن استخدام الحواجز المؤقتة وطرق تركيبها.

ويهدف المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع معدلات الامتثال، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يُسهم في تحقيق استدامة البنية التحتية في منطقة الرياض بجميع محافظاتها.

ويواصل المركز تنفيذ جولاته الرقابية في إطار جهوده؛ لتعزيز الامتثال، وتطوير أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة؛ للارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق.