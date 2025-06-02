وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الاحتيال على الحجاج أو النيل من حقوقهم, مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية المضللة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة: إيقاف وافدين لنشرهم إعلانات حج وهمية وتزوير سندات أضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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