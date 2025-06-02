النيابة: إيقاف وافدين لنشرهم إعلانات حج وهمية وتزوير سندات أضاحي

أنهت نيابة الحج والعمرة تحقيقاتها مع وافدين قاموا بنشر إعلانات مضللة تتضمن القيام بحج وهمي، وبيع سندات أضاحي مزورة بقصد الاحتيال، حيث ضُبطت بحوزتهم أموال نقدية وسندات مزورة, وأوقفوا وأحيلوا إلى المحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع عقوبات السجن والغرامة والمصادرة طبقًا للنظام.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الاحتيال على الحجاج أو النيل من حقوقهم, مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية المضللة.