26 ألف مخالفة لأنشطة النقل بمكة والمدينة

تواصل الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جهودها استعدادًا لموسم الحج 1446 هـ، حيث نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية أكثر 219.772 ألف عملية فحص على أنشطة النقل في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى 1 ذو الحجة، نتج عنها أكثر من 20.429 ألف مخالفة محررة، و5.996 مخالفة بواسطة الرصد الآلي.

تأتي جهود الهيئة العامة للنقل ضمن مساعيها المتواصلة لتقديم خدمة نقل آمنة لضيوف لرحمن في موسم الحج، والتزام المرخصين بالأنظمة المعتمدة من الهيئة.

50 موقعا

كشفت الهيئة عن أن المخالفات التي رصدتها تضمنت تشغيل سائقين دون تصريح، وعدم التزام بعضهم بالزي الموحد، بالإضافة إلى ممارسة نشاط النقل دون الحصول على ترخيص، وتشغيل مركبة نقل بضائع دون بطاقة تشغيل.

ومارست الفرق الرقابية في الهيئة أعمالها في أكثر من 50 موقعا تمركزت فيها بمكة المكرمة والمدينة المنورة قبل موسم الحج؛ للتأكد من التزام المرخصين بالأنظمة المعتمدة، منوهة بمواصلة أعمالها الرقابية والإشرافية في موسم الحج.

خدمات آمنة

أكدت الهيئة التزامها بتوفير خدمات نقل آمنة لضيوف الرحمن، وتعزيز مستويات السلامة خلال تأديتهم للمناسك، مشيرة إلى أن مشاركتها في الحج تأتي ضمن جهودها لضمان توفير خدمات نقل متماشية مع المعايير التنظيمية ومتطلبات السلامة، لرفع معدل امتثال المرخصين للأنظمة.

ودعت الهيئة العامة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى تتعلق بقطاع النقل عبر الرقم الموحد 19929 أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

المخالفات المرصودة

- تشغيل السائق دون تصريح

- عدم الالتزام بالزي الموحد

- ممارسة النشاط دون ترخيص

- تشغيل مركبة نقل بضائع دون بطاقة تشغيل