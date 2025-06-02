وصول ضيوف خادم الحرمين من أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وعددهم 500 حاجٍ وحاجةٍ من الضفة الغربية؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه باستضافة 1000 حاجٍ وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين على نفقته الخاصة.

وهيأت الوزارة عبر لجانها الميدانية العاملة ضمن البرنامج، جميع الخدمات للضيوف منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة، مرورًا بمرافقتهم إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة، وتنظيم تنقلاتهم، وتأمين جميع احتياجاتهم، بما يكفل لهم أداء المناسك في أجواء تسودها الطمأنينة والراحة.

وغادرت الدفعة الأولى من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، وكان في وداعهم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، وستغادر الدفعة الثانية وعددهم (500) حاج وحاجة من جمهورية مصر العربية في وقت لاحق.

يذكر أن الوزارة تنفذ خطة تشغيلية شاملة لخدمة الحجاج الفلسطينيين فترة استضافتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحتى مغادرتهم بعد إتمام مناسك الحج، من خلال 14 لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى تنفيذ برامج إثرائية وزيارات ميدانية لعددٍ من المعالم التاريخية والحضارية.