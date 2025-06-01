شكرا لمتابعة خبر عن تكامل تطلق مركز خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع أمانة الرياض.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت جمعية تكامل الصحية، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وجمعية أضواء الخير الاجتماعية، مركز “خدمة ضيوف الرحمن” لحج هذا العام 1446هـ، وذلك على طريق الرياض – مكة المكرمة، كمبادرة مجتمعية رائدة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للحجاج القادمين عبر مدينة الرياض.

ويُعد هذا المركز أحد النماذج المتكاملة للشراكة بين القطاع الخيري والجهات الحكومية، حيث يسهم في توفير بيئة آمنة ومجهزة تُعنى بصحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتقدّم حزمة من الخدمات تشمل الإسعافات الأولية، الرعاية الصحية الأولية، التثقيف الصحي، الدعم النفسي، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه، وكل ذلك تحت إشراف كادر مؤهل من المختصين والمتطوعين.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة جمعية تكامل الصحية الدكتور علي الشمراني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، على ما يوليانه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات لتيسير أداء مناسكهم في أمنٍ وطمأنينة.

وأوضح الشمراني أن إطلاق المركز يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي في المملكة، وما توليه القيادة الرشيدة من رعاية شاملة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن المركز يعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تقوم عليها رسالة الجمعية، ويجسد روح الشراكة الوطنية في تقديم خدمات صحية ومجتمعية متكاملة.

وأضاف الشمراني نحن في جمعية تكامل نؤمن بأن خدمة الحجاج شرف عظيم ومسؤولية وطنية، ومن هذا المنطلق جاء تأسيس هذا المركز بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض وجمعية أضواء الخيرية ليكون محطة دعم ومساندة لضيوف الرحمن أثناء عبورهم من مدينة الرياض، ويمنحهم الرعاية التي تليق بمكانتهم كضيوف على أرض الحرمين الشريفين .

وبين الشمراني أن الجمعية تعمل وفق رؤية واضحة تتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تدعم تمكين القطاع غير الربحي.