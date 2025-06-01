شكرا لمتابعة خبر عن تقليص وقت الإقامة في مساجد مكة والمشاعر خلال الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر وزير الشؤون الإسلامية توجيهًا لأئمة ومؤذني المساجد والجوامع في العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، بتقليص الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة خلال موسم الحج، حرصًا على التيسير على الحجاج وتنظيم أداء الصلوات.

وأوضحت الوزارة أن أوقات الانتظار ستكون على النحو التالي: 15 دقيقة لصلاة الفجر، و10 دقائق للظهر، و10 دقائق للعصر، و5 دقائق للمغرب، و10 دقائق للعشاء.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لما تشهده تلك المساجد من كثافة عالية في أعداد المصلين خلال موسم الحج، وحرصًا على توفير أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة، ضمن خطة متكاملة تضمن راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسكينة.