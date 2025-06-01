شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تزويد الحجاج بأجهزة استشعار ذكية لمتابعة الحالات الحرجة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة عن استعداداتها لموسم الحج لهذا العام، مشيرة إلي إستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتتضمن الخدمات المقدمة من الوزارة تزويد الحجاج بأجهزة استشعار ذكية لمتابعة الحالات الحرجة و11 طائرة إخلاء و900 سيارة إسعاف، بالإضافة إلي و71 نقطة طبية في المشاعر المقدسة.

كما شملت الخدمات تجهيز 3 مستشفيات ميدانية تزيد عن 1200 سرير بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وإنشاء مستشفى طوارئ جديد في منى بسعة تتخطى الـ200 سرير، وزيادة الطاقة السريرية بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم أكثر من 50 ألف خدمة صحية في 14 منفذ بري وجوي وبحري، وإجراء 140 عملية جراحية و65 قسطرة قلبية للحجاج.