شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: هذه الأيام صلاة الفجر ابكر وقت خلال العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير في المناخ، عبد العزيز الحصيني، أن هذه الأيام وقت بداية وقت صلاة الفجر ابكر وقت خلال العام.

وقال الحصيني عبر حسابه بمنصة إكس: “سبحان الله المصرف، هذه الايام يكون فيه وقت بداية وقت صلاة الفجر ابكر وقت خلال العام ويستمر عدة ايام ثم يبدأ بالتأخر”.

وتابع: “النهار لازال يأخذ من الليل و يزداد في وقته، الشمس لازالت تتجه شمالاً في طريقها لمدار السرطان الذي يمر بالقرب من حوطة بني تميم جنوب العاصمة الرياض”.

ونصح الخبير في المناخ المواطنين قائلا: “اكثروا من شرب الماء”.