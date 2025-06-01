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الحصيني: هذه الأيام صلاة الفجر ابكر وقت خلال العام

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الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير في المناخ، عبد العزيز الحصيني، أن هذه الأيام وقت بداية وقت صلاة الفجر ابكر وقت خلال العام.

وقال الحصيني عبر حسابه بمنصة إكس: “سبحان الله المصرف، هذه الايام يكون فيه وقت بداية وقت صلاة الفجر ابكر وقت خلال العام ويستمر عدة ايام ثم يبدأ بالتأخر”.

وتابع: “النهار لازال يأخذ من الليل و يزداد في وقته، الشمس لازالت تتجه شمالاً في طريقها لمدار السرطان الذي يمر بالقرب من حوطة بني تميم جنوب العاصمة الرياض”.

ونصح الخبير في المناخ المواطنين قائلا: “اكثروا من شرب الماء”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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