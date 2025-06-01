شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام الدفاع المدني: خطة لضمان سلامة الحجاج براً وجواً وبحراً ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقدت قيادات قوات أمن الحج مؤتمراً صحفياً تحدث فيه مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج عن جهود الدفاع المدني في موسم الحج، مؤكداً جاهزيتهم لأداء مهامهم ومسؤولياتهم وفق الخطط المعتمدة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بدءاً بالخطة العامة للطوارئ التي تحدد المهام والمسؤوليات الحكومية في منظمة الطوارئ.

وأوضح اللواء الفرج أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان بيئة آمنة خلال أداء المناسك، كما تم التكامل والتنسيق من جميع الجهات المعنية في منظمة الطوارئ. وتأتي الخطة العامة للدفاع المدني لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام بدءاً من دخولهم عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكذلك الطرق التي يسلكونها وصولاً إلى المشاعر المقدسة.

وكما أعلن مدير عام الدفاع المدني عن استخدام طائرات “الدرون” المزودة بتقنيات متقدمة في تنفيذ عمليات الإطفاء، مما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع أي حوادث طارئة قد تحدث خلال موسم الحج.

وتعد هذه التقنية نقلة نوعية في وسائل السلامة والأمن التي يعتمدها الدفاع المدني لتحقيق أعلى مستويات الحماية للحجاج.

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