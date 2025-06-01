شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للغبار حتى الأربعاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من يوم غدٍ وحتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك على عدد من مناطق المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، ونجران، ومكة المكرمة خاصة طريق الساحل الواصل إلى منطقة جازان.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان, وعسير.

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