الجوازات: آليات للتعرف على مجهولي الهوية بالمشاعر

وقال المربع إن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة ارتفع إلى 8 دول وتوجد 12 محطة خارج المملكة لخدمة الحجاج في بلدانهم.
وأضاف دكتور صالح المربع خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية: " مبادرة طريق مكة هذه السنة حظيت باهتمام كبير جداً حيث تم زيادة عدد الدول المستفيدة من هذه المبادرة لتصبح 8 دول.
وأضاف: أصبح هناك 12 محطة خارج المملكة العربية السعودية يتم عن طريق مبادرة طريق مكة لخدمة الحجاج في بلدانهم وإنهاء إجرائتهم ليتم دخولهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وأيضًا مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة".
وأكد المربع أن الجوازات جهزت المنافذ بأحدث التقنيات، كما وفرت كوادر تتحدث بعدة لغات لخدمة الحجاج، مشيرا إلى العمل على دعم الجهات الأمنية والخدمية في مناطق الحج.
وأضاف أن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن 1,475,230 حاجًا، منهم 1,404,218 حاجًا عبر الجو، فيما قدم 65,918 برًا، و5,094 بحرًا
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