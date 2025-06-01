طائرة درون متطورة في عمليات الإطفاء لضمان سلامة الحجاج

وللمرة الأولى، أعلن مدير عام الدفاع المدني عن استخدام طائرة "الدرون" المزودة بتقنيات متقدمة في تنفيذ عمليات الإطفاء، مما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع أي حوادث طارئة قد تحدث خلال موسم الحج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج، حيث تعد هذه التقنية نقلة نوعية في وسائل السلامة والأمن التي تعتمدها الدفاع المدني لتحقيق أعلى مستويات الحماية للحجاج.
وأكد اللواء الفرج أن التعاون بين الجهات الأمنية والإنقاذية يسير وفق خطط محكمة لضمان سلامة الحجاج، مشيداً بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوفير بيئة آمنة تواكب حجم التحديات التي تصاحب هذا الحدث الهام.
وأضاف الفرج لـ"دوت الخليج" أنه تم وضع كافة الاحتمالات المتوقعة لمواجهة أي حالات طارئة والتعامل مع مختلف المواقف وفق الاستعدادات المتكاملة والممكنات والخطط التشغيلية مع مختلف الجهات.
وقال إن: "الخطة العامة للطوارئ هي المظلة لكافة الأدوار للتعامل مع كافة حالات الطوارئ والكوارث، والجانب الأهم في هذا الشأن الجانب الوقائي وخصوصا الخطط التشغيلية للتعامل مع أي حدث وفور وقوعه فنحن نتعامل مع حشود كبيرة واختلاف اللغات والثقافات من المحتمل وقوع حالات معينة من الخطأ، لذا ومن خلال الخطة التشغيلية نحرص على التواجد الأمني والخطط الفرضية مع كافة الجهات والخطط التشغيلية التي تعمل فور وقوع الحدث، وهذا يعزز الجانب الوقائي وجانب الاستجابة السريعة حتى لا يتحول الأمر إلى طارئ".
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