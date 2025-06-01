وأوضح البسامي أن الأمن العام السعودي استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الخطط الأمنية، مشيراً إلى أن الأمن العام ضبط أكثر من 415 مكتب حج وهمي، مبيناً في الوقت ذاته أنهم أعادوا أكثر من 269 ألفاً لا يحملون تصاريح الحج، في الوقت الذي تشدد السعودية إجراءاتها الأمنية لضمان منع حدوث أي مخالفات في الإطار ذاته.
في السياق ذاته، أعلن مدير الأمن العام أنهم طبقوا العقوبات بحق مخالفي أنظمة الحج ضد أكثر من 75 ألفاً، مشدداً على أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من يخالف النظام في الحج، إذ ضبطت الفرق الأمنية 1239 شخصاً حاولوا نقل حجاج غير نظاميين.
وأوضح البسامي أن الأمن العام أعاد 110 آلاف سيارة من مداخل مكة لحملهم حجاجاً غير مصرح لهم، كما حجز أكثر من 5 آلاف مركبة مخالفة كانت تخطط لنقل حجاج دون تصريح، موضحاً أن الامن العام السعودي فعّل نقاط أمنية ثابتة على مداخل مكة من أجل ضبط المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر البسامي لـ"دوت الخليج": عقوبات مخالفي التأشيرات طالت 16190 مخالفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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